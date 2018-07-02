Детали Судья Высшего совета правосудия Николай Гусак сделал дочь друга своей помощницей — расследование

2018-07-02 19:31 519

Член Высшего совета правосудия Николай Гусак трудоустроил свою крестницу в Высший совет правосудия в обход конкурсных процедур.



Об этом сообщил Центр журналистских расследований.



Как сообщается, Анна Мороз, дочь Александра Мороза, который проживает в Авдеевой Ниве, как и Николай Гусак, трудоустроена помощницей Николая Гусака в Высшем совете правосудия и была назначена в обход конкурсных процедур.



«Длинные руки Гусака дотянулись и до трудоустройства знакомых», - резюмировали в Центре журналистских расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Николая Гусака работает на российскую пропаганду и разрабатывал планы по дестабилизации политической ситуации в стране.