Украина Почему в этом году украинские копы увольняются по сто человек за месяц

2018-07-04 13:43 162

Глава патрульной полиции Украины Александр Фацевич в интервью Громадському признал, что украинские копы увольняются из-за слишком большой нагрузки и 12-часового рабочего дня. При этом сами патрульные говорят, что реальная причина в низкой зарплате.

Так, в Украине за пять месяцев текущего года из патрульной полиции уволились около 400 человек из 15 тысяч патрульных.

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 тысяч. Много ли это? 10 - это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", - заявил он.

По словам Фацевича, одна из причин увольнения - большая нагрузка. Особенно в больших городах, где полицейские в течение 12 часов находятся в постоянном режиме патрулирования, реагирование на преступления.

"За 12 часов у него (патрульного полицейского) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - объясняет руководитель патрульной полиции.

В то же время на условиях анонимности бывшие полицейские уточнили, что одна из главных причин увольнения - низкая заработная плата.