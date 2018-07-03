Украина КАРТА Армия взяла под контроль дороги возле отбитого вчера у сепаратистов Золотого-4

2018-07-03 14:16 258

Вооруженные силы Украины взяли под контроль дороги возле занятого Золотого-4, где могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы противника и контрабанда.

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении Попасная - Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были обустроены военнослужащими бригад, которые выполняли задания раньше, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В штабе отметили, что также были обустроены новые позиции у населенного пункта. Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов его жителей.