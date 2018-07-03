Украина Механик рассказал, с какой скоростью ехала машина Зайцевой при смертельном ДТП в Харькове

2018-07-03 17:00 141

После осмотра автомобиля фигурантки смертельного ДТП в Харькове, выяснилось, что ее машина к моменту столкновения могла ехать со скоростью 102 км/час.

Об этом сообщил автомеханик Lexus Константин Кузнецов во время допроса в Киевском райсуде Харькова 3 июля, передает местное издание Новости Харькова.

Кузнецов, по его словам, осматривал поврежденный автомобиль Lexus 350, на котором ехала Зайцева.

"Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры из сборки управления системы устойчивости со следователем. Потом описали все согласно протоколу", - рассказал автомеханик.

По его словам, блок срабатывает тогда, когда автомобиль тормозит. Он удерживает траекторию. Систему можно выключить кнопкой на низкой скорости. Это автоматическая система и на момент осмотра она была не повреждена.

На уточняющий вопрос следователя, могла бы система сработать при торможении, он ответил, что смогла бы.

Также Кузнецов отметил, что Lexus Зайцевой двигался не только прямо, но больше в бок.

"Педаль газа была вжата в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена", - пояснил свидетель.

"В момент срабатывания системы без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача", - сообщил автомеханик.

В Харькове 18 октября 2017 года после столкновения с Volkswagen автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.