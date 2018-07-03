Политика В России начинают судить украинца Гриба

2018-07-03 17:14 108

Российский суд приступил к рассмотрению уголовного дела против незаконно задержанного украинца Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала Катькало.

Дело Гриба рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд.

Согласно материалам уголовного дела, которые приписывают Грибу, он с марта по май 2017 года, находясь на Украине, переписывался в интернете со школьницей из Сочи и убеждал ее заложить самодельное взрывное устройство и взорвать его на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - добавила она.

3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.

Как сообщил отец юноши Игорь Гриб в Facebook со ссылкой на адвоката Марину Добровину, Павел Гриб чувствует себя истощенным и подавленным.

"Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг, уже 3 месяца как запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эту пытку", - сказал он.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет. Он находится в краснодарском СИЗО.

25 июня адвокат украинца заявила, что предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ Гриба завершили.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси.

По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых к украинцу не пустили.

В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.