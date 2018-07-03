Политика Бабченко предложил обменять себя на Сенцова

2018-07-03 20:30 225

 

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы пытались ликвидировать спецслужбы РФ, заявил о готовности обменять себя на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Также Бабченко предлагает отпустить еще 60 человек, за которых голодает политзаключенный.

"Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку. Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова.
Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова", - написал Бабченко в Фейсбуке.

"Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно – пи**ить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - предложил журналист.

"Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Вопрос с экстрадицией решите – я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно", - заключил Бабченко.

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