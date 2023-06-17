ВОЙНА В Украине Столтенберг предложил присоединение Украины к НАТО без выполнения плана действий

2023-06-17 12:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству.

Как пишет Politico, ПДЧ представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением.

"Устранение препятствия ПДЧ ускоряет стремление Украины стать союзником, но не дает каких-либо сроков или гарантий того, что Киев в конечном итоге получит единодушное одобрение своего членства. Это не соответствует желаниям Украины присоединиться сразу же, но способствует тому, чтобы они в конечном итоге сбылись", - отмечает издание.

Более того, данный план вызвал одобрение Белого дома. Президент США Джо Байден заявил, что "открыт" для этого плана во время встречи с главой Альянса Столтенбергу во время их встречи в Вашингтоне во вторник. Поддержка США как самого важного члена НАТО имеет большое значение для отказа от требования ПДЧ.

"Если это то, чего Америка действительно хочет, они могут добиться этого", - сказал чиновник одной из стран НАТО.

В пятницу Столтенберг подтвердил позицию, согласно которой "все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО":

"На саммите в Вильнюсе мы собираемся обсуждать не приглашение, а то, как нам приблизить Украину к НАТО. И я уверен, что мы найдем хорошее решение", - сказал глава Альянса.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Союзники по НАТО могут устранить некоторые препятствия на пути Украины к членству в военном союзе. Так министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал журналистам информацию о том, что США готовы позволить Украине отказаться от формального процесса выдвижения кандидатуры.

Сейм Польши в пятницу,16 июня, принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. За постановление проголосовали 443 депутата, против - два, а воздержались семь.