Украина Вторые сутки на чемоданах: во Львове произошло новое ЧП с туристами

2018-07-03 19:30 174

 

В аэропорту "Львов" туристы уже вторые сутки ожидают вылета в испанскую Барселону.

Как рассказала пресс-секретарь международного аэропорта "Львов" Ольга Ковалик, чартерный рейс Барселона-Львов авиакомпании YanAir должен был вылететь еще 2 июля в 13 часов.

Авиакомпания уже четыре раза переносила время вылета без объяснения причин.

При этом Ковалик отметила, что информации о точном количестве пассажиров на данный рейс нет.

Более того, в аэропорту также находятся пассажиры рейса в Батуми (Грузия), задержка их вылета составляет более двух часов.

Ковалик подчеркнула, что отмены и переносы рейсов не зависят от аэропорта, поскольку он сейчас имеет возможность принять все самолеты.

Отметим, это уже не первый инцидент с YanAir. Недавно более сотни клиентов авиакомпании застряли на испанском острове.

Еще по теме

фото В Золочеве Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину

2018-07-02 15:46 612

На трассе Киев-Чоп посол Швейцарии вылетел на встречку, много пострадавших

2018-06-28 13:44 891

Нападение на ромов во Львове: найдены все 14 участников погрома и организатор

2018-06-26 13:15 1503

В Совете Европы отреагировали на погром и убийство в таборе циган во Львове

2018-06-25 15:45 2514

Еще новости в разделе "Украина"

Низкие цены и много желающих отдохнуть: В МЭРТ объяснили причину задержки авиарейсов

2018-07-03 20:00 243

Вторые сутки на чемоданах: во Львове произошло новое ЧП с туристами

2018-07-03 19:30 174

В Украине ограничили размещение наружной рекламы

2018-07-03 19:00 156

Стрельба в центре Киева: появились первые подробности

2018-07-03 18:30 273
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Низкие цены и много желающих отдохнуть: В МЭРТ объяснили причину задержки авиарейсов 2018-07-03 20:00 243
Вторые сутки на чемоданах: во Львове произошло новое ЧП с туристами 2018-07-03 19:30 174
В Украине ограничили размещение наружной рекламы 2018-07-03 19:00 156
Стрельба в центре Киева: появились первые подробности 2018-07-03 18:30 273

Лента

22:00 Глава МИД Польши о саммите Трампа с Путиным: опасения оправданны
21:00 Болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб
20:30 Бабченко предложил обменять себя на Сенцова
20:00 Низкие цены и много желающих отдохнуть: В МЭРТ объяснили причину задержки авиарейсов
19:30 Вторые сутки на чемоданах: во Львове произошло новое ЧП с туристами
19:00 В Украине ограничили размещение наружной рекламы
18:30 Стрельба в центре Киева: появились первые подробности
18:00 Авто на еврономерах: стало известно, во сколько обойдется растаможка в Украине
17:30 В России начинают судить украинца Гриба
17:00 Механик рассказал, с какой скоростью ехала машина Зайцевой при смертельном ДТП в Харькове