Украина Вторые сутки на чемоданах: во Львове произошло новое ЧП с туристами

2018-07-03 19:30 174

В аэропорту "Львов" туристы уже вторые сутки ожидают вылета в испанскую Барселону.

Как рассказала пресс-секретарь международного аэропорта "Львов" Ольга Ковалик, чартерный рейс Барселона-Львов авиакомпании YanAir должен был вылететь еще 2 июля в 13 часов.

Авиакомпания уже четыре раза переносила время вылета без объяснения причин.

При этом Ковалик отметила, что информации о точном количестве пассажиров на данный рейс нет.

Более того, в аэропорту также находятся пассажиры рейса в Батуми (Грузия), задержка их вылета составляет более двух часов.

Ковалик подчеркнула, что отмены и переносы рейсов не зависят от аэропорта, поскольку он сейчас имеет возможность принять все самолеты.

Отметим, это уже не первый инцидент с YanAir. Недавно более сотни клиентов авиакомпании застряли на испанском острове.