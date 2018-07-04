Политика Режим Путина упрятал политзаключенного Клыха в психиатрическую больницу

2018-07-04 10:11 114

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политзаключенный Станислав Клых, который незаконно удерживается в РФ, в данное время находится в психбольнице Магнитогорска.

"Станислав Клых нашёлся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня". - говорится в сообщении.

По информации правозащитницы, Клых чувствует себя лучше. Он сообщил, что разрешения на госпитализацию не давал, сейчас находится под воздействием успокоительных препаратов.

"Если 26 июля его сознание было спутано, речь "плыла", образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима якобы за участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.