ВОЙНА В Украине Женитьба и рождение детей: нужно ли сообщать ТЦК

2024-08-01 20:48

Реестр военнообязанных получает данные из других центральных органов исполнительной власти, но эта информация неполная.

В Украине военнообязанные должны лично уведомлять ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных. В частности, о браке или рождении детей в течение семи дней следует предоставить соответствующие документы.

Об этом сообщила офицерка сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак интервью "Главреду".

"Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение. Но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию ", – объяснила Козак.

Пока нельзя дистанционно обновить данные через электронный кабинет военнообязанного. Впрочем, ввод такой функции планируется через мобильное приложение. Таким образом, удастся уменьшить потребность в личных визитах в ТЦК.

По ее словам, Реестр военнообязанных уже получает данные из других центральных органов исполнительной власти. Впрочем, пока эта информация неполная. К тому же, все эти правила не касаются данных из "Резерв+". Ведь для них есть отдельные нормы.

"Если мы говорим о человеке, который поженился, но вовремя об этом не сообщил, получил ли образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда их могут мобилизовать.