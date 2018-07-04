Украина Как вырваться из бедности и безысходности - простые законы успеха от Ренди Гейдж

2018-07-06 18:29 93

Многие из нас в какой-то момент задавались почти философским вопросом, почему одним людям везет, а другим - нет, почему кто-то позволяет себе тратить огромные суммы на развлечения, а кто-то считает копейки до зарплаты. Так вот вопросы эти не риторические, они имеют совершенно четкие ответы. Зная их можно не обращать внимания на везение, не ждать чуда чудного, а делать себя таким, каким пожелаешь. Ниже простой и понятный список законов успеха, которые составил известный эксперт по саморазвитию Ренди Гейдж.

1. Закон пустоты. Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами.

2. Закон циркуляции. Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете.

3. Закон воображения. Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому доверяете. Храните это описание где-нибудь под рукой, и в свободное время перечитывайте его.

4. Закон творчества. Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и воображения.

5. Закон воздаяния и получения. Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Когда вы получаете блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас - дар, и вы не используете его, то оскорбляете вашу Божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь.

6. Закон десятины. Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности источника поддержки - 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. Деньги - обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д.

7. Закон всепрощения. Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя.

И бедность, и богатство рождаются в голове.

СПРАВКА:

Рэнди Пол Гейдж — эксперт по саморазвитию, специализирующийся в области достижения успеха и благосостояния. Известен как автор книги "Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!"