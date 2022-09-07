ВОЙНА В Украине ВСУ похвастались успехами в Харьковской области: в сети опубликовали фото

2022-09-07 19:30

Во вторник, 6 сентября, появились сообщения о контрнаступлении украинских военных в харьковском направлении и судя по публикациям в сети, они имеют огромные успехи в этом.

Так, 7 сентября, в украинских Telegram-каналах появилась фотография, говорящая лучше любых слов.

На ней изображен боец ВСУ с сине-желтым флагом в руках, на фоне стелы одного из городов Харьковской области.

Ранее мы писали, что контрнаступление ВСУ в Харьковском направлении для российских оккупационных войск стало неожиданностью – это говорит о том, что дела у вражеской армии хуже, чем считалось ранее.