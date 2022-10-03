ВОЙНА В Украине Глава Пентагона об успехах ВСУ на фронте: украинцы изменили динамику боевых действий

2022-10-03 20:00

 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины добились определенного прогресса по продвижению в Херсонской области, чем изменили динамику боевых действий с российскими оккупантами. По его словам, украинцы в войне в россиянами "показывают себя очень хорошо".

Об этом сообщает CNN. Остин объяснил это изменение навыками украинских солдат и их стратегическим использованием оружия, поставленного союзниками США и НАТО.

"То, что мы видим сейчас, это своего рода изменение в динамике поля боя. Они (ВСУ. – Ред.) очень хорошо поработали в районе Харькова и переместились, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они добиваются прогресса", – отметил глава Пентагона.

При этом Остин отдельно отметил эффективность применения ВСУ ракетных систем HIMARS, с помощью которых удалось поразить значительный потенциал россиян. Министр обороны США подчеркнул, что изменение динамики боя украинскими силами создало возможности для маневров.

"Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который затем может открыть новые возможности", – объяснил министр.

Остин также отметил, что дальнейшее развитие ситуации в Украине "трудно предсказать", однако, по его словам, США "будут продолжать оказывать помощь украинцам в сфере безопасности столько, сколько потребуется".

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