Политика Евросоюз срочно укрепляет границы для борьбы с потоком мигрантов

2018-07-05 09:12 105

На внешние границы Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом будут направлены 10 тысяч пограничников. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в ходе выступления в Европарламенте.

"Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе", - заявил Юнкер. По мнению главы Еврокомиссии, требуется расширить права пограничников. Они "должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих стран", - считает Юнкер.

Создание центров по приему беженцев в Северной Африке необходимо обсуждать вместе с соответствующими государствами, подчеркнул глава Еврокомиссии.

Ранее страны ЕС договорились выделить из европейского фонда развития не менее 500 млн евро в целевой фонд для Африки. В ходе саммита в Брюсселе страны ЕС также согласовали ряд мер ограничения притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в Евросоюзе закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.