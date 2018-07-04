Украина Украинцев предупредили о новом изменении погоды

2018-07-04 22:00 192

С четвертого июля в Украине потеплеет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко 3 июля.

«Мы начинаем нагреваться. 4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23…+28 °C. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на западе, севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно», – сообщила Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра без существенных осадков, только в отдельных районах небольшой дождь. Днем – до +25 °C. «Лето продолжается, синоптическая «измена» закончилась, впереди – только победы», – резюмировала синоптик.