Украина Украинцев предупредили о новом изменении погоды

2018-07-04 22:00 192

 

С четвертого июля в Украине потеплеет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко 3 июля.

«Мы начинаем нагреваться. 4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23…+28 °C. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на западе, севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно», – сообщила Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра без существенных осадков, только в отдельных районах небольшой дождь. Днем – до +25 °C. «Лето продолжается, синоптическая «измена» закончилась, впереди – только победы», – резюмировала синоптик.

Еще по теме

Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск

2018-07-04 19:00 204

Застрявшие в Албании сотни украинских туристов уже прибыли в Киев

2018-07-03 10:12 348

Украинцы застряли в аэропорту Пальма-де-Майорка

2018-07-02 20:30 777

В правительстве рассказали, кто из украинцев первым получит повышенную пенсию

2018-07-01 12:00 2706

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск

2018-07-04 19:00 204

Новые правила. Как полиция будет отлавливать авто на еврономерах

2018-07-04 18:00 300

В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу

2018-07-04 17:01 228

В Украине взлетели цены на традиционные продукты

2018-07-04 16:30 189
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск 2018-07-04 19:00 204
Новые правила. Как полиция будет отлавливать авто на еврономерах 2018-07-04 18:00 300
В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу 2018-07-04 17:01 228
В Украине взлетели цены на традиционные продукты 2018-07-04 16:30 189

Лента

20:30 В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар
20:00 Гройсман рассказал о требовании МВФ повысить тариф на газ
19:31 Guardian: У Путина есть методы КГБ, чтобы заткнуть Трампа за пояс
19:00 Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск
18:30 Порошенко утвердил закон о валюте
18:00 Новые правила. Как полиция будет отлавливать авто на еврономерах
17:30 Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ
17:01 В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу
16:30 В Украине взлетели цены на традиционные продукты
15:45 У Трампа заявили, что на компромисс по аннексированному Крыму не пойдут