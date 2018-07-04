Украина Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск

2018-07-04 19:00 201

 

Ситуация с задержками авиарейсов, от которых пострадали украинские туристы за рубежом, улажена, и все украинцы либо уже вернулись, либо летят домой.

Об этом на брифинге в среду сообщил директор украинского "Центра развития туризма" Владимир Царук, передает "Интерфакс-Украина".

"Практически все туристы, которые ожидали рейсы, уже вывезены. Последний рейс, который вывозил туристов из Испании, уже находится на пути во Львов. Сегодня процесс будет завершен. Постепенно авиакомпании приводят расписание в порядок, туристы возвращаются. Хочу всех успокоить: можете спокойно отправляться в путешествия", - сказал он.

По словам Царука, на сегодня все украинские туроператоры выполняют свои обязательства, также выполняются контракты с авиаперевозчиками.

"Причины ситуации, которая сложилась по Тунису, - это недостаточное количество самолетов. Проблема авиакомпаний в том, что у них нет резервных самолетов под чартерные рейсы, выход из строя одного самолета подрывает всю цепочку", - заявил он.

Царук напомнил, что один из самолетов авиакомпании "Браво" вышел за пределы взлетной полосы и поэтому с 27 июня возникла цепочка задержек.

"Поэтому правильным было поднять вопрос срока эксплуатации самолетов и правильным является решение о запрете с 2019 года эксплуатации самолетов, которым больше 20 лет", - выразил он убеждение.

В свою очередь, юрист Ростислав Кравец отметил, что украинский турист на сегодня никак не защищен от недобросовестных действий туристических компаний.

"Сегодня летать в отпуск нужно, но пользоваться услугами украинских туристических компаний - это удар по самому рынку. Нет порядка и все просто зашибают деньги, на туристов всем плевать. Турист, который попал в неприятную ситуацию, должен собрать максимум справок и подтверждений... по приезду идти в суд", - сказал он.

Вместе с тем Кравец отметил, что согласно практике, пострадавшему туристу через суд "в лучшем случае компенсируют стоимость поездки, ну и, может быть, компенсацию морального ущерба - в пределах 10 тыс. грн".

"Но при этом человек потратится на юриста, потратит свое время, и это всё займет полтора- два года", - добавил юрист.

Напомним, украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе за границей. В частности, из-за конфликтов туроператоров с авиаперевозчиками.

Так, украинцы застряли в Тунисе, Албании, на испанском острове Мальорка, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах.

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