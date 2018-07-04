Украина Новые правила. Как полиция будет отлавливать авто на еврономерах

2018-07-04 18:00 303

Правительство дало право полиции отслеживать срок пребывания машин с европейскими номерами в Украине

Полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям. Об этом сообщает Autoconsulting, проанализировав постанову Кабинета министров N479 от 20 июня.

Отмечается, что теперь полиция получила доступ к таможенной базе Инспектор-2006, в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. "(В базе - Ред.) видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке", - сообщает агентство, добавив, что ранее правоохранители не имели такой возможности.

Согласно постановлению, патрульный экипаж не только сможет отследить срок пребывания авто с европейским номером, но и выписать штраф в размере 255 грн при обнаружении факта нарушения. В случае повторного нарушение у автомобилиста могут отобрать права на срок от 3 до 6 месяцев или конфисковать авто, отмечает агентство.

По имеющейся у агентства информации, полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями и чаще останавливать авто на еврономерах.

"В полиции тем временем заводят информацию о нарушителях сроков пребывания в Украине в систему Рубеж. С помощью такой системы патрульный полицейский будет останавливать уже именно нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства", - подчеркивает агентство.

Напомним, 21 июня 2018 года правительство в порядке эксперимента расширило полномочия полицейских по контролю над таможенниками для повышения таможенных поступлений.

Этим постановлением Кабмин дал право полицейским круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы (ГФС) осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.