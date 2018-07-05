Политика Меркель потребовала не играть с пошлинами и не допустить торговой войны ЕС и США

2018-07-05 13:42 114

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о рисках торговой войны ЕС и США из-за пошлин. 

"Дискуссии станут еще более серьезными, если будут взиматься пошлины на автомобили, которые импортируются в США. Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов", - заявила канцлер.

Об этом сообщает CNN, Меркель призвала разрядить этот конфликт, чтобы он "не перерос в настоящую войну". Но уточнила, что для этого требуется желание от обоих сторон.

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Напомним, ранее Трамп подписал распоряжение, вводящее таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. В ответ сделали тоже самое Канада и ЕС.

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