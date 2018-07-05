Политика Сегодня Европарламент введет новые правила безвизовых путешествий

2018-07-05 12:41 186

Сегодня депутаты Европарламента рассмотрят новые правила безвизовых путешествий. Они предусматривают, что путешественники с правом безвизовых поездок смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему информации о путешествии и авторизации (ETIAS).

Путешественники, которые не нуждаются в визе, в будущем могут быть проверены до того, как они прибудут в ЕС, с помощью Европейской системы информации о путешествии и авторизации.

"Это будет легкий процесс. Просто онлайн-проверка, который они могут сделать до поездки в ЕС", - сообщает пресс-служба Европарламента.

Европейские парламентарии планируют проголосовать за эту идею уже сегодня. В случае успеха, система будет внедрена в 2021 году.

"Люди, приезжающие из стран, которые не нуждаются в визе для посещения ЕС, должны будут заполнить электронную форму перед поездкой с проездной документацией и персональными данными", - говорится в сообщении.

Могут быть дополнительные вопросы, которые касаются судимости и их присутствие в зонах конфликтов.

Авторизация будет стоить 7 евро и будет действительна в течение трех лет. Бесплатно для детей до 18 лет и пенсионеров старше 70 лет.

"Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде", - говорится в сообщении.

В случае отказа можно будет подать апелляцию. Подобные модели уже существуют в таких странах, как США, Канада и Австралия.