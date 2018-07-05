Украина Чернобыльцам повысят пенсии: Порошенко подписал соответствующий указ

2018-07-05 21:30 426

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Об этомсообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках образованного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Также Порошенко поручил правительству урегулировать вопрос правового режима этой территорий и рассмотреть целесообразность ограничений и запретов на осуществление видов деятельности в Чернобыльской зоне, и решить вопрос повышения размера пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Указ президента направлен и на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразования объекта Укрытие на экологически безопасную систему.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года минимальный размер выплат чернобыльцам I группы увеличился до 4138 гривен, II группы - 3702 гривен, III группы - 3267.