Политика Российские медики из СИЗО не нашли признаков избиения Гриба

2018-07-05 21:00 105

 

В российской Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что украинец Павел Гриб не обращался в администрацию СИЗО с заявлениями об избиении.

 Медики в российском СИЗО, где удерживают украинца Павла Гриба, не обнаружили свидетельств его избиения, сообщили 5 июля "Интерфаксу" в пресс-бюро российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что "при поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено".

По данным ФСИН, Гриб не обращался в администрацию учреждения с заявлениями об избиении и противоправных действиях в отношении него в ходе этапирования.

В пресс-бюро добавили, что состояние здоровья Гриба удовлетворительное, он получает медикаментозное лечение в полном объеме, "согласно имеющимся у него заболеваниям". Во ФСИН подчеркнули, что Гриб с жалобами "о неоказании или ненадлежащем оказании медицинской помощи не обращался".

24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали. 25 июня 2018 года адвокат Павла Марина Дубровина сообщила, что расследование дела Гриба завершили.

3 июля 2018 года отец Гриба Игорь сообщил, что его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи.

5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращения по поводу содержащихся в РФ в местах лишения свободы украинцев Павла Гриба и Станислава Клиха. В связи с ситуацией по Грибу Денисова обратила внимание на информацию об избиении украинца другими заключенными и отобранных у него вещах. "Состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность, гарантированного уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, вызывает большую обеспокоенность", – заявила Денисова.

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