Украина На Закарпатье объявили траур из-за гибели военных во время учений на полигоне

2018-07-07 09:49 171

 

В субботу, 7 июля, на Закарпатье объявили День траура из-за гибели трех военных во время учений. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В субботу, 7 июля, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", – сказано в сообщении.

По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

"Областная государственная администрация глубоко скорбит по поводу смерти героев и выражает искренние соболезнования их родным и близким", - отметил чиновник.

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