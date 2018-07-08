Украина ООС: Боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, без потерь

2018-07-08 11:00 414

За прошедшие сутки боевики нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения - 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 8 июля.

"На Луганском направлении в районе н.п. Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На Светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе н.п. Новолуганское", - сообщили в пресс-центре.

"На Донецком направлении было неспокойно в районе н.п. Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил", - говорится в отчете.

"Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь.

Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстреливал позиции в районе н.п. Широкино, Водяное и Пищевик", - отметили в штабе.

В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

"Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного и Широкиного", - подчеркнули в пресс-центре.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских военных нет.