Политика В ОБСЕ назвали причины срыва перемирия на Донбассе

2018-07-08 14:00 414

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг заявил, что "первопричины насилия на Донбассе не устранены". А этими первопричинами является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

"СММ ОБСЕ в Украине действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения этого режима, которое вступило в силу 1 июля. Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений спала до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел. Это лишь временное облегчение для гражданского населения, на плечи которого выпал тяжкий груз насилия, которое мы до сих пор фиксируем. Первопричины насилия не устранены", - подчеркнул Хуг в интервью "Громадському".

"Оружие, минометы, танки, артиллерия сами по себе не стреляют. Это оружие применяют солдаты, которым отдают приказы. Статистика последних дней продемонстрировала, что если отдают приказы не стрелять, то в основном эти приказы выполняют. Что нужно в этот период затишья? То, чтобы воспользовались случаем и отдали другие приказы. Например, приказ для разведения сил и средств в тех местах, где позиции слишком близко друг к другу. Приказ об отводе тяжелого вооружения", - заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

"Все эти меры уже были согласованы в Минске. Не должны приниматься новые соглашения, надо имплементировать достигнутые договоренности. Для этого должна быть воля, правильный посыл и коммуникация. Эти мероприятия должны выполняться по принципу зеркальности", - добавил он.

"Одна из причин, почему происходят эти события, - отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия, не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие. Для имплементации этих достигнутых договоренностей должна быть воля. А для этого должен быть диалог. Минская площадка является платформой, где можно обсуждать зеркальные меры", - подчеркнул Хуг.

Договоренностей об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля было достигнуто во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске. В ОРДЛО заявили, что полностью готовы к соблюдению "хлебного перемирия", однако уже в первый день нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.