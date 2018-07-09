Украина На Донбассе стало горячее: террористы неудачно атаковали ВСУ

2018-07-09 12:30 324

 

За сутки, 8 июля, противник до 21 раза увеличил количество обстрелов украинских защитников.

В результате один боец был ранен близ населенного пункта Южное, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении было тихо. Однако на горловском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На донецком и мариупольском направлениях прошедшие сутки были гораздо горячее. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.

По уточненным данным разведки, двое российских оккупантов получили ранения.

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