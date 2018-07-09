Политика Грибу достается и от сотрудников СИЗО, и от сокамерников – адвокат

2018-07-09 16:00 168

Украинца Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО в Ростове-на-Дону, бьют сокамерники и сотрудники следственного изолятора, заявила его адвокат Марина Дубровина.

"На сегодня запланировано судебное заседание – будут предварительные слушания. Возможно, суд определит график заседаний для рассмотрения дела по существу. Я видела Павла. Он очень измотан. В Ростове жара, воздуха в камере, где он сидит еще с одним человеком, не хватает. У Павла постоянно болит голова. Не могу подтвердить информацию, что его сильно избили. Когда я пришла к Грибу в СИЗО, на нем не было ни одной ссадины, синяка или царапины. То есть я ничего такого не увидела. Если бы его, к примеру, били ногами, то визуально этого невозможно было бы не заметить. Думаю, его несколько раз ударили. Там же есть подтекст: мол, ты – гражданин Украины, хотел взорвать российскую школу с нашими детьми. И соответственно Грибу достается и от сотрудников СИЗО, и от сокамерников. По сути, это типичные тюремные разборки – у него отняли часть вещей и еду", – сказала адвокат.

Она подчеркнула, что в 2018 году Гриб не получал никаких медикаментов.

"Медицинская помощь такая – приходит врач, смотрит, говорит: "Ай, все нормально". Даже если Павел жалуется на самочувствие, они записывают, что жалоб нет. В лучшем случае давали одну таблеточку. А с января он никаких медикаментов вообще не принимал. Конечно, динамика у него сейчас отрицательная. Диету соблюдать в условиях СИЗО он, разумеется, тоже не может. Сейчас Гриб опасается этапирования, предполагает, что везде его будут бить и поэтому вряд ли он вообще куда-то доедет. Подробности – кто бил, куда, когда – он мне рассказывать не хочет", – отметила Дубровина.

24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали.

25 июня 2018 года адвокат Павла сообщила, что расследование дела Гриба завершили. 3 июля 2018 года отец Гриба Игорь рассказал, что его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи. 5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.