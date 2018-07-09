Политика Пора созвать СНБО: Россия устроила громкую провокацию в Азовском море

2018-07-09 12:00 480

 

Пограничная служба ФСБ России перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Майдан іноземних справ" Андрей Клименко.

По его словам, перехваты 6 судов имели место в воскресенье 8 июля в период 00:30 до 23:00.

"Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе. Список судов предоставляется. Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит" - пишет он.

 

В то же время известная правозащитница и волонтер Ольна Решетилова отметила, что Украина должна уже нужным способом отреагировать на провокацию российской стороны.

"Как думаете, может пора созвать СНБО, "нормандскую четверку", заявлять об этом в ОНН, ПАСЕ, саммите НАТО? Говорить об очередной волне российского вторжения? А, точно, сейчас же праздник футбола, зачем его портить?" - написала она на своей странице в Facebook.

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