Украина В Госавиаслужбе рассказали о дальнейшей судьбе Bravo Airways

2018-07-09 19:00 282

Лицензию у авиакомпании забирать не будут, а JoinUp! проверить не смогут

Задержка рейсов украинских авиакомпаний не является причиной отзыва лицензии на перевозку пассажиров. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Госавиаслужбы Сергей Коршук.

Там добавили, что оскандалившуюся недавно из-за систематических переносов рейсов авиакомпанию Bravo Airways в прошлом году проверяли два десятка раз. В этом году было еще 14 инспекций. Ни в одном случае причин для отзыва лицензии у перевозчика в Госавиаслужбе не нашли. Проверка же туроператора JoinUp!, у которого туристы покупали путевки, не входит в обязанности Госавиаслужбы.

Регулятор также отметил, что еще 14 июня 2018 года провел совещание с авиаперевозчиками и представителями украинских аэропортов, по результатам которого были разработаны рекомендации участникам рынка по взаимодействию в случае длительных задержек рейсов. Перевозчиков просили учесть все возможные технические неисправности бортов и сбои.

Но, как видно, рекомендации не обеспечили своевременный вылет пассажирам.

В то же время, в Госавиаслужбе напомнили, что авиаперевозчик может перенести или отменить рейс по не зависящим от него причинам. Но даже в этом случае пассажирам обязаны предоставить еду, воду, а также средства связи (два бесплатных звонка, факс, e-mail и т.д.), «если для этого есть технические возможности».

Если рейс переносится на следующий день, пассажирам обязаны предоставить номера в отеле и трансфер.

В том случае, если ожидание задержанного рейса превышает 5 часов, в течении недели пострадавшим пассажирам должна быть предложена компенсация. Возмещение должно быть выплачено наличными, электронным банковским переводом, банковским поручением, банковскими чеками или, при письменном согласии клиента, в виде дорожных чеков и/или других услуг.

Пассажир вправе требовать полную компенсацию всей стоимости билета (или его части). При этом ему обязаны предложить альтернативный вариант добраться в желаемый пункт назначения.

«В случае задержки сверх разумных сроков или отмены рейса, перевозчик не позднее, чем через 12 часов после отправки задержанного рейса или его отмены, должен известить Госавиаслужбу о причинах отмены/задержки рейса, и об обслуживании, которое было представлено пассажирам. В случае несоблюдения правил, Госавиаслужба может применить финансовые санкции в виде штрафа согласно с.12 Воздушного кодекса Украины, — подметил нам Сергей Коршук.

Применили ли какие-то санкции к Bravo Airways, у регулятора не уточнили.