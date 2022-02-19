Политика Госавиаслужба усложнила правила вылета чартеров из Украины

2022-02-19 14:00

В Украине по поручению СБУ изменили правила вылета чартеров из украинских аэропортов. Теперь для полетов при подаче заявки придется указать дополнительную информацию, а рассмотрение самой заявки может занять неделю.

Соответствующее решение приняла Государственная авиационная служба Украины. Его причиной стало получение ГАСУ письма СБУ по согласованию авиарейсов.

Теперь по новым правилам: украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение в Украине и с Украины нерегулярных международных и внутренних полетов, будут обязаны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявки на выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов.

В заявке должна быть указана цель полета, серийный (заводской) номер воздушного судна, информация о пассажирах таких рейсов, включающая фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серия, номер документа, удостоверяющего личность.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии обеспечения госбезопасности.

Также сообщалось, что накануне возможной даты вторжения РФ - 16 февраля – за границу вылетели 23 народных депутата.