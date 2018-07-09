Украина Супрун рассказала про неприятный запах изо рта и свиданиях

2018-07-09 19:30 330

 

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как эффективно поддерживать свежесть дыхания. По ее словам, неприятный запах изо рта может не только испортить свидание, но и быть симптомом различных заболев

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"В первую очередь нужно выяснить, что является корнем проблемы, советует она.

Причинами несвежего дыхания могут быть:

  • Бактерии. Чаще всего проблема возникает из-за несоблюдения гигиены полости рта. Из-за этого бактерии там размножаются, выделяя различные вещества и распространяя запах.
  • Курение и алкоголь.
  • Инфекционные заболевания. Неприятный запах могут провоцировать болезни ротовой полости, дыхательных путей, печеночная или почечная недостаточность, диабет.
  • Чрезмерная сухость во рту и слишком сильное слюноотделение.

Как же бороться с этой неприятностью?

  • Проконсультироваться с врачом.
  • Регулярно чистить зубы и язык.
  • Тщательно полоскать рот водой после каждого употребления пищи.
  • Пользоваться антимикробными средствами для полоскания.
  • Использовать спреи-освежители и специальные пасты.
  • Ну а для того, чтобы лучше понять проявления несвежего дыхания, Супрун советует посмотреть новый мультик от организации "Цікава наука", - написала Супрун.

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