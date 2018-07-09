Украина Супрун рассказала про неприятный запах изо рта и свиданиях

2018-07-09 19:30 330

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как эффективно поддерживать свежесть дыхания. По ее словам, неприятный запах изо рта может не только испортить свидание, но и быть симптомом различных заболев

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"В первую очередь нужно выяснить, что является корнем проблемы, советует она.

Причинами несвежего дыхания могут быть:

Бактерии. Чаще всего проблема возникает из-за несоблюдения гигиены полости рта. Из-за этого бактерии там размножаются, выделяя различные вещества и распространяя запах.

Курение и алкоголь.

Инфекционные заболевания. Неприятный запах могут провоцировать болезни ротовой полости, дыхательных путей, печеночная или почечная недостаточность, диабет.

Чрезмерная сухость во рту и слишком сильное слюноотделение.

Как же бороться с этой неприятностью?