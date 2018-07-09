Политика Киев объяснил британским СМИ, что значит "Слава Украине"

2018-07-09 20:00 267

 

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг "Слава Украине" назвали "националистическим".

"Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?" - заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.

Как известно, 7 июля сборная Хорватия по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

The Sun написала, что это выражение "скандирует украинская армия и националистические течения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране".

Independent назвала украинский лозунг "популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым и вспыхнул конфликт на востоке Украины".

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

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