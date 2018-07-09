Политика В Госпогранслужбе прокомментировали проверку Россией украинских судов в Азовском море

2018-07-09 21:30 225

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что российские силовики 8 и 9 июля не задержала ни одно украинское судно, а только останавливали их для проверки в Азовском море.

"На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - заявил Слободян.

При этом он подчеркнул, что за два дня были остановлены семь судов, однако их не задерживали, а просто проверили.

"В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинских портов на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года", - отметил Слободян.

Также было сказано, что Азовское море является морем внутреннего пользования не только Украины, но и России, поэтому обе страны имеют право проверять суда, которые вызывают у них подозрение.

"Поэтому любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам. Другое дело, что сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают", - пояснил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

Слободян рассказал, что Украина знает о всех проверках кораблей и тщательно их документирует. При этом украинская сторона также проверяет некоторые российские корабли.

"Мы проверяем те суда, которые следуют рекомендованными курсами, или те, которые находятся вблизи от берега материковой Украины. Но наши мощности сил морской охраны существенно уступают мощностям погранслужбы РФ. За эту неделю не скажу, но за прошлую наш корабль "Балаклава" нес службу в акватории Черного моря, и за 5 дней было проверено 63 судна, которые двигались в или из РФ", - добавил чиновник.