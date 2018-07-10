Политика Павелко пришел в Раду в футболке Хорватии и пообещал компенсировать штраф Вукоевичу

2018-07-10 12:30 279

Президент ФФУ Андрей Павелко, который также является депутатом Верховной рады, пришел сегодня в парламент в футболке сборной Хорватии. Тем самым, функционер вновь поддержал хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые посвятили Украине победу в матче против России.

Кроме того, Павелко пообещал компенсировать штраф в размере 15 тысяч долларов, возложенный ФИФА на Огнена Вукоевича. Его отстранили от работы со сборной Хорватии, где он работал скаутом и занимался анализом соперников, и не сможет посещать следующие матчи.

«Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава!», — сказал Андрей Павелко в эфире 112 Украина.

Примечательно, что несмотря на поддержку Виды и Вукоевича, пришел президент ФФУ в футболке другого игрока сборной Хорватии — хавбека Ивана Ракитича, которого с Украиной ничего не связывает.



«Почему футболка Ракитича, а не Виды? Ракитич забил победный гол в ворота России, это символично».

«Не хотел бы комментировать решение ФИФА, так как я являюсь членом дисциплинарного комитета, но не имею права принимать участие, если на повестке стоит вопрос заинтересованной стороны. Я — заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Готовы предоставить ему юридическую помощь в случае чего».

После увольнения из сборной Хорватии экс-игрок Динамо сосредоточится на работе в киевском клубе, где также занимает должность скаута.

Ранее поддержку в адрес хорватов выступили украинские болельщики. На странице ФИФА в Facebook они понизили ей рейтинг, а также оставили комментарии, которые содержат фразу «Слава Украине», которая и была сказана Видой в нашумевшем ролике.