ВОЙНА В Украине "Неприемлемо": в МИД Украины отреагировали на заявление президента Хорватии о Крыме

2023-01-31 20:30

 

Украинская сторона считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии Зорана Милановича, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Так спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявление Милановича с мнением о том, что Крым больше никогда не будет Украиной.

Николенко напомнил, что президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Крым больше никогда не будет Украиной, а также предостерег от противостояния россии, имеющей ядерное оружие.

Цитата

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессию Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", - написал Николенко в ответ.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины", - указал спикер МИД.

При этом Николенко отметил, что Украина высоко ценит и благодарит правительство Хорватии и хорватского народа за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии россии.

Добавим

Миланович, бывший премьер-министр Хорватии от Социал-демократической партии, занял антиевропейскую позицию с тех пор, как занял в основном церемониальную должность президента.

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