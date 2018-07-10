Украина Супрун напомнила украинцам об опасностях использования смартфонов

2018-07-10 15:00 177

Чрезмерное использование мобильных телефонов меняет поведение человека и негативно влияет на его здоровье. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Существует даже специфический набор симптомов, например онемение пальцев или нарушения осанки, возникающих из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами. Исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, растут риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии", - отметила Супрун.

Вместе с тем она дала несколько рекомендаций, как можно уменьшить время пользования смартфоном и сохранить здоровье. В частности, мобильный телефон не нужно использовать как будильник, его, по возможности, нужно оставлять в другой комнате.

"Лучше иметь часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться уменьшается в разы", - отметила и. о. министра здравоохранения.

Также Супрун порекомендовала отключать оповещения и выделить определенный период в течение дня, когда вообще не нужно пользоваться телефоном.

"Телефон обычно не требуется за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому планируйте перерывы от телефона в это время, например, оставляйте его в другой комнате", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Кроме того Супрун посоветовала удалить приложения и профили в социальных сетях, которыми уже не нужны, и напомнила, иногда важно и полезно побыть вне зоны досягаемости.