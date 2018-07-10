Политика Порошенко: "Желаю Трампу вернуть Путина в строй"

2018-07-10 13:30 333

Глава государства объяснил, до каких пор Москва будет платить высокую цену за агрессию против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко пожелал американскому лидеру Дональду Трампу вернуть своего российского коллегу Владимира Путину "в строй" во время переговоров в Хельсинки 16 июля. Об этом говорится в статье главы украинского государства, опубликованной на сайте газеты Financial Times.

По его словам, Путин мечтает о поражении Украины, но пообещал, что он не дождется этого.

"Эта "украинская неделя" отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами – самое главное в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что Россия продолжит платить высокую цену за агрессию против Украины и рассчитывает на конкретные действия со стороны Запада.

"Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для России за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", – говорится в статье главы государства.

В преддверии встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля на Западе обсуждают, чего ждать Украине от переговоров. Эксперты Atlantic Council дали прогноз, что Крым Путину Трамп не "сольет". Они уверены, что в случае если американский президент попытается сделать "неправильные шаги", то это сильно отразится на отношении с союзниками в Европе и даже своими соратниками.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук озвучил прогноз, что Трамп может "заставить" Путина вывести часть войск с Донбасса. По его мнению, американский лидер может повлиять на Путина по Украине, как он это сделал с Северной Кореей.