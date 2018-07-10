Спорт Франция - Бельгия: Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2018

2018-07-10 19:00 177

 

Сегодня на чемпионате мира сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в первом полуфинале. Онлайн-трансляция матча Франция - Бельгия начнется на 112.ua в 20:30, смотреть поединок можно на канале "Интер", а если вы увлекаетесь ставками, мы подготовили для вас несколько идей для прогнозов.

Букмекерские конторы дают небольшое преимущество команде Дешама. На их победу идет коэффициент 2.54, на победу Бельгии - 3.18. Ничья в основное время - 3.28.

Обе команды любят забивать. У французов лишь в матче с Перу и Данией не удалось отправить в ворота соперников больше одного мяча. Но тогда Дешам требовал другого от своих подопечных. Как и Мартинес от своих - в поединке против англичан. В остальных поединках ЧМ "красные" забивали минимум дважды. Ставка на то что, сборная Франции забьет хотя бы раз, котируется коффом 1,5. Тот же ИТБ1 Бельгии котируется ставкой 1,77.

Учитывая важность поединка, команды могут играть максимально осторожно. Но сильнейшие игроки обеих сборных собраны в атаке. Поэтому без голов сегодня зрители не останутся. На то что обе команды забьют ставка котируется коэффициентом 1.77.

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