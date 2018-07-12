Политика Стали известны подробности встречи Трампа и Порошенко в рамках саммита НАТО

2018-07-12 18:30 372

Президент Украины Петр Порошенко переговорил с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источники в Администрации Президента.

"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - проинформировал источник.

По словам источников, переговоры прошли без приглашения прессы в связи со смещением повестки дня.

По данным различных СМИ, большинство остальных двусторонних встреч в рамках саммита были отменены. Так, планировалось, что Трамп проведет встречи также с лидерами Грузии, Румынии и Азербайджана, однако он их отменил.