Украина Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать

2018-07-12 14:30 231

 

Много взрослых людей пренебрегают завтраком, хотя знают, что это - гарантированный путь к проблемам со здоровьем.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует начинать продуктивный день со здорового завтрака. Она на своей странице в Facebook привела конкретные факты, чем вредно не завтракать:

1. Вам сильнее хочется есть нездоровую пищу Вкусный и полезный завтрак влияет на наше ощущение голода в течение дня. Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода "заставит" вас запихаться чем-то на ходу. Кроме того, люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать с калориями и употреблять меньше питательных веществ.

2. Растут риски появления желчнокаменной болезни

3. План по борьбе с лишним весом не сработает Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода.

4. Без завтрака будет труднее думать В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Результаты исследований указывают, что полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. "Помните, что завтракать лучше не позже, чем через 2 часа после пробуждения", - подчеркнула Супрун. Ранее сообщалось, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.

 

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