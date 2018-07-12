Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе

Президенты Украины и Польши согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству Северного потока-2.
Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в ходе визита в Брюссель на саммит НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 июля.
В частности, в ходе переговоров Порошенко призвал внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, где речь идет об интересах Украины.
В рамках этого вопроса стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории обеих стран.
Также Порошенко поблагодарил Дуде за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении.
Также стороны согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству газопровода Северный поток-2.
Напомним, на прошлой неделе Петр Порошенко посетил с рабочим визитом юго-восток Польши, где в несуществующем уже украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.
В свою очередь Анджей Дуда приехал в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.