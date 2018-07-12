Политика Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе

2018-07-12 16:30 174

 


Президенты Украины и Польши согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству Северного потока-2.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в ходе визита в Брюссель на саммит НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 июля.

В частности, в ходе переговоров Порошенко призвал внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, где речь идет об интересах Украины.

В рамках этого вопроса стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории обеих стран.

Также Порошенко поблагодарил Дуде за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении.

Также стороны согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству газопровода Северный поток-2.

Напомним, на прошлой неделе Петр Порошенко посетил с рабочим визитом юго-восток Польши, где в несуществующем уже украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.

В свою очередь Анджей Дуда приехал в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.

Еще по теме

"Я ничего не боюсь". Порошенко встретится с Трампом раньше Путина

2018-07-12 11:30 261

Порошенко отреагировал на скандал вокруг Виды и Вукоевича

2018-07-12 07:30 387

Порошенко: "Желаю Трампу вернуть Путина в строй"

2018-07-10 13:30 717

Порошенко «случайно» присвоил 15 млн. долларов, собранных для создания в Украине единой поместной православной церкви

2018-07-09 17:52 4968

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма

2018-07-12 17:30 219

В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 219

Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе

2018-07-12 16:30 174

В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку

2018-07-12 15:30 162
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма 2018-07-12 17:30 219
В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе 2018-07-12 17:00 219
Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе 2018-07-12 16:30 174
В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку 2018-07-12 15:30 162

Лента

фото 18:00 Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты
17:30 Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
17:00 В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе
16:30 Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе
16:00 В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина
15:30 В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку
15:00 Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"
14:30 Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать
14:00 Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО и пригрозил возможным выходом из Альянса – СМИ
13:30 Украинский дайвер рассказал об участии в спасении детей в Тайланде