Политика Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе

2018-07-12 16:30 174



Президенты Украины и Польши согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству Северного потока-2.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в ходе визита в Брюссель на саммит НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 июля.

В частности, в ходе переговоров Порошенко призвал внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, где речь идет об интересах Украины.

В рамках этого вопроса стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории обеих стран.

Также Порошенко поблагодарил Дуде за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении.

Также стороны согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству газопровода Северный поток-2.

Напомним, на прошлой неделе Петр Порошенко посетил с рабочим визитом юго-восток Польши, где в несуществующем уже украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.

В свою очередь Анджей Дуда приехал в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.