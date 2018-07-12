Политика Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией

2018-07-12 19:30 183

 

Президент Украины Петр Порошенко не ожидает каких-либо подвижек по Крыму или Донбассу в результате встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки.

 Глава Украинского государства Петр Порошенко не ожидает ни хороших, ни плохих новостей от встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Об этом Порошенко заявил во время панельной дискуссии на саммите НАТО в Брюсселе.

"Это будет просто встреча и начало дискуссии. Тон этой дискуссии и повестка дня говорит, что Украина будет в числе приоритетных тем", – рассказал он.

Порошенко высказал уверенность, что президент США не признает аннексию Крыма.

"Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией. Начало дискуссии не приведет ни к каким результатам. Но чего мы ожидаем? Первый пункт – это мир, окончание оккупации. Мир и выполнение условий Минских соглашений в обеспечении безопасности. Этого можно достичь только международной миротворческой операцией с мандатом Совбеза ООН", – подчеркнул он.

По мнению президента Украины, присутствие миротворцев позволит ежемесячно спасти от 15 до 27 жизней солдат и 10 мирных жителей.

"Это цена, которую мы платим", – подытожил он.

Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".

Сегодня Трамп заявил, что не допустил бы захвата Крыма Россией, если бы находился на тот момент у власти.

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