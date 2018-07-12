Политика ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев

2018-07-12 22:00 273

 

Украинцы провели второй флешмоб, направленный против Международной федерации футбола. На этот раз пользователи социальной сети Facebook обвалили рейтинг страницы о чемпионате мира. Таким образом украинцы выразили протест в связи с наказанием экс-игроков "Динамо" Огнена Вукоевича и Домагоя Виды.

После флешмоба "Слава Украине!" на странице в сети Facebook Международной федерации футбола (ФИФА) пользователи соцсети обвалили рейтинг еще одной страницы организации. На этот раз ФИФА закрыла возможность оставлять рейтинговую оценку и отзывы на странице, посвященной чемпионату мира по футболу.

Как и в случае с официальной странице ФИФА, пользователи ставили самую низкую оценку странице и писали в отзывах "Слава Украине!".

 

После того, как в последнем четвертьфинальном матче проходящего в РФ чемпионата мира по футболу сборная России проиграла сборной Хорватии экс-игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич передали приветствие своему бывшему клубу и Украине. Вида прокричал: "Слава Украине!" А Вукоевич заявил, что "эта победа за "Динамо" и за Украину!".

Позже Вида сказал, что просто передал привет своим друзьям в Украине. "Никакой политики. Это шутка", – отметил он.

В ФИФА сообщили, что вынесли Виде предупреждение.

Федерация футбола Хорватии призвала защитника сборной страны Виду и члена хорватской делегации на чемпионате мира по футболу Вукоевича воздерживаться от любых заявлений, которые можно интерпретировать политически.

9 июля в сети опубликовали еще одну запись с Видой со словами "Слава Украине!". В ФИФА пообещали изучить и этот ролик.

Виду и Вукоевича поддержали президент Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

10 июля Вукоевича исключили из делегации сборной Хорватии на ЧМ в России.

После заявлений ФИФА и Хорватского футбольного союза украинцы устроили флешмоб в Facebook: на странице Международной федерации футбола они начали писать "Слава Украине!" и объясняют, что это стандартное приветствие в Украине, в котором нет политики. Вскоре организация закрыла доступ к рейтингу страницы.

12 июля Вида извинился за два видеоролика со словами "Слава Украине!"

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