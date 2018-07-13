Политика Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"

2018-07-13 08:00 108

 

Концепция Терезы Мэй "убьет" торговые отношения Великобритании и США, уверен американский лидер.

Тот план выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), который приняло правительство премьер-министра Терезы Мэй, отрицательно скажется на будущем торговом соглашении Соединенного Королевства и США, заявил американский президент Дональд Трамп вечером в четверг, 12 июля, в ходе визита в Лондон.

"Если они (власти Великобритании − ред.) заключат такую сделку, то мы будем иметь дело с Европейским Союзом, вместо того чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку (между США и Великобританией − ред.)", − заявил Трамп в интервью британской газете The Sun, опубликованном 13 июля.

Реализация такого плана Brexit, "возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США", добавил Трамп.

Вашингтон, по его словам, сейчас принимает жесткие меры в отношении Евросоюза, "потому что они не относились по-честному к США в вопросах торговли".

Трамп также заявил, что Борис Джонсон, ушедший с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным премьер-министром". Джонсон подал в отставку из-за несогласия с планом Brexit Терезы Мэй.

Ее концепция выхода страны из ЕС, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого. Сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют план Мэй.

Еще по теме

Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией

2018-07-12 19:30 459

Стали известны подробности встречи Трампа и Порошенко в рамках саммита НАТО

2018-07-12 18:30 753

В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина

2018-07-12 16:00 306

Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"

2018-07-12 15:00 270

Еще новости в разделе "Политика"

Надежду Савченко могут освободить из-под стражи

2018-07-13 10:30 99

Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России

2018-07-13 10:00 129

Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"

2018-07-13 08:00 108

ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев

2018-07-12 22:00 501
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Надежду Савченко могут освободить из-под стражи 2018-07-13 10:30 99
Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России 2018-07-13 10:00 129
Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit" 2018-07-13 08:00 108
ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев 2018-07-12 22:00 501

Лента

10:30 Надежду Савченко могут освободить из-под стражи
10:00 Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России
09:30 Пятница, 13-е: нас ожидает действительно ужасный период
09:00 Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями
08:30 В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град
08:00 Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"
22:00 ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев
21:30 Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни
21:00 В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018
20:30 Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса