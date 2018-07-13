Политика Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"

2018-07-13 08:00 108

Концепция Терезы Мэй "убьет" торговые отношения Великобритании и США, уверен американский лидер.

Тот план выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), который приняло правительство премьер-министра Терезы Мэй, отрицательно скажется на будущем торговом соглашении Соединенного Королевства и США, заявил американский президент Дональд Трамп вечером в четверг, 12 июля, в ходе визита в Лондон.

"Если они (власти Великобритании − ред.) заключат такую сделку, то мы будем иметь дело с Европейским Союзом, вместо того чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку (между США и Великобританией − ред.)", − заявил Трамп в интервью британской газете The Sun, опубликованном 13 июля.

Реализация такого плана Brexit, "возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США", добавил Трамп.

Вашингтон, по его словам, сейчас принимает жесткие меры в отношении Евросоюза, "потому что они не относились по-честному к США в вопросах торговли".

Трамп также заявил, что Борис Джонсон, ушедший с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным премьер-министром". Джонсон подал в отставку из-за несогласия с планом Brexit Терезы Мэй.

Ее концепция выхода страны из ЕС, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого. Сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют план Мэй.