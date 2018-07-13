Политика Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России

2018-07-13 10:00 336

Для Европейского Союза оптимальным вариантом была бы закупка газа на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО, по его словам, такая схема стала бы наиболее эффективной, а ее реализация обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

Также президент вновь выступил против проекта "Северный поток-2" и назвал его "абсолютно политическим".

"Сегодня четко на повестке дня НАТО стоит вопрос энергетической безопасности. Сегодня абсолютно четкая позиция, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, цель строительства газопровода — "нанести удар по Украине и многим другим членам Европейского союза и членам НАТО".

"Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского союза — более зависимой от России?" — задался Порошенко вопросом.

"Чем дальше, тем больше приходит понимание в большинстве стран ЕС реальной цели "Северного потока-2", - добавил президент.

Напомним, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

При этом в Кремле назвал критику Трампа в адрес газопровода "Северный поток-2" проявлением недобросовестной конкуренции.

Также ранее Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" удастся остановить.