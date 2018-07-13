Украина ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"

2018-07-13 12:00 186

 

Во вчерашней повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.


Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№8487 и №8487-1) и законопроекты о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№8488 и №8488-1), рассмотрение которых требуют протестующие в правительственном квартале владельцы авто на еврономерах.

За такое решение проголосовали 264 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Накануне, 12 июля, протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады. В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента журналистами и сотрудниками ВР, тогда как большинство депутатов воспользовались выходом на Садовой, 3а, перейдя по подземному переходу из здания на Грушевского к зданию комитетов парламента. Во вчерашней повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

 

 

Еще по теме

видео Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой

2018-07-13 13:30 234

Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить

2018-07-13 11:30 216

Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями

2018-07-13 09:00 207

Трамп раскритиковал Европу за "трубопроводные доллары" для России

2018-07-12 09:30 426

Еще новости в разделе "Украина"

ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"

2018-07-13 12:00 186

Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить

2018-07-13 11:30 216

Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями

2018-07-13 09:00 207

В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град

2018-07-13 08:30 216
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях" 2018-07-13 12:00 186
Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить 2018-07-13 11:30 216
Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями 2018-07-13 09:00 207
В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град 2018-07-13 08:30 216

Лента

15:00 Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах
14:30 Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии
14:00 Стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия
видео 13:30 Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой
13:00 Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына
видео 12:30 В центре Киева нардеп подрался с министром энергетики
12:00 ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"
11:30 Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить
11:00 Информация о смерти Олега Сенцова проверяется – Денисова
10:30 Надежду Савченко могут освободить из-под стражи