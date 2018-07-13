Политика Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление

2018-07-13 17:30 255

Будущий соперник украинского чемпиона дал ясно понять, что уважительно относится к своему оппоненту.

Российский боксер Мурат Гассиев, с которым украинец Александр Усик встретится в финале Всемирной суперсерии (WBSS), сделал громкое заявление перед боем.

Об этом сообщает Знай.Спорт.

24-летний боец не согласен с решением судей в полуфинальном бою Усика против латвийца Майриса Бриедиса

«Считаю, что Усик выиграл бой без вопросов и с раздельным решением судей я не согласен. Кстати, я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере, раз мы вспомнили его бой с Бриедисом, то именно в этом бою первую его половину по очкам вел именно Бриедис. Какую роль играет тот факт, что Усик присутствовал на моем бою с Дортикосом, я, честно говоря, не знаю. Я увидел приятного человека, который искренне меня поздравил. Больше ничего сказать не могу», — заявил Гассиев.

Напомним, финальный поединок WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский».

Сначала местом проведения боя должна была быть Саудовская Аравия. Но организаторы поединка поддались на уговоры российской стороны и перенесли бой в столицу РФ.

Украинский боксер с небольшим преимуществом, но все же считается фаворитом поединка. Так, известная букмекерская контора принимает ставки на успех нашего боксера с коэффициентом 1.67. Прогноз на победу россиянина — 2.25. Примечательно, что букмекеры почти уверены, что поединок не закончится вничью — вероятность такого исхода они оценивают в 21.0.