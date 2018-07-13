Политика Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление

2018-07-13 17:30 255

 

Будущий соперник украинского чемпиона дал ясно понять, что уважительно относится к своему оппоненту.

Российский боксер Мурат Гассиев, с которым украинец Александр Усик встретится в финале Всемирной суперсерии (WBSS), сделал громкое заявление перед боем.

Об этом сообщает Знай.Спорт.

24-летний боец не согласен с решением судей в полуфинальном бою Усика против латвийца Майриса Бриедиса

«Считаю, что Усик выиграл бой без вопросов и с раздельным решением судей я не согласен. Кстати, я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере, раз мы вспомнили его бой с Бриедисом, то именно в этом бою первую его половину по очкам вел именно Бриедис. Какую роль играет тот факт, что Усик присутствовал на моем бою с Дортикосом, я, честно говоря, не знаю. Я увидел приятного человека, который искренне меня поздравил. Больше ничего сказать не могу», — заявил Гассиев.

Напомним, финальный поединок WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский».

Сначала местом проведения боя должна была быть Саудовская Аравия. Но организаторы поединка поддались на уговоры российской стороны и перенесли бой в столицу РФ.

Украинский боксер с небольшим преимуществом, но все же считается фаворитом поединка. Так, известная букмекерская контора принимает ставки на успех нашего боксера с коэффициентом 1.67. Прогноз на победу россиянина — 2.25. Примечательно, что букмекеры почти уверены, что поединок не закончится вничью — вероятность такого исхода они оценивают в 21.0.

Еще по теме

Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

2018-06-30 14:00 1965

фото Лобода ошарашила заявлением: подтвердились все догадки

2018-03-11 14:30 7230

В НАТО ответили на заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

2018-01-16 18:30 5708

В СБУ сделали заявление по обмену пленными с "Л/ДНР" в формате "всех на всех"

2017-11-18 12:30 3990

Еще новости в разделе "Политика"

Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление

2018-07-13 17:30 255

Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко

2018-07-13 17:00 225

Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко

2018-07-13 16:30 378

Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии

2018-07-13 14:30 312
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление 2018-07-13 17:30 255
Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко 2018-07-13 17:00 225
Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко 2018-07-13 16:30 378
Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии 2018-07-13 14:30 312

Лента

18:00 Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж
17:30 Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление
17:00 Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко
16:30 Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко
16:00 ФИФА отчиталась по допинг-пробам на ЧМ-2018
ВАЖНО! 15:30 Рада приняла законы по "растаможке" автомобилей на еврономерах
15:00 Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах
14:30 Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии
14:00 Стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия
видео 13:30 Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой