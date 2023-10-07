Политика Передумала: президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине

2023-10-07 15:30

 

Президента Словакии Зузана Чапутова, которая выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, изменила свое мнение и заверила в продолжении поддержки Киева. Об этом Чапутова написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

Детали

Президента Словакии отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, которая ведет коалиционные переговоры. Однако заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

Цитата

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", – добавила она.

Дополнение

Ранее Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых одержала победу пророссийская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо. Он обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

subscriber subscriber

Еще по теме

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

2023-10-07 10:30

Синоптик назвала дату, когда в Украине ожидаются заморозки

2023-10-02 22:15

Спикер Палаты представителей США поставил ультиматум для продолжения помощи Украине

2023-10-02 20:48

Байден анонсировал новую помощь Украине

2023-10-02 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Шольц призывает к расширению и реформам Европейского Союза из-за будущего членства Украины

2023-10-07 16:30

Передумала: президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине

2023-10-07 15:30

США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

2023-10-07 10:30

Нет даже малейшего риска приостановки военной помощи Украине от США, - посол

2023-10-06 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Шольц призывает к расширению и реформам Европейского Союза из-за будущего членства Украины 2023-10-07 16:30
Передумала: президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине 2023-10-07 15:30
США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ 2023-10-07 10:30
Нет даже малейшего риска приостановки военной помощи Украине от США, - посол 2023-10-06 08:26