Политика Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко

2018-07-13 16:30 378

Сыну Порошенко Алексею пришлось глаза в глаза столкнуть с протестующими евробляхерами, которые с 11 июля блокируют Верховную Раду с требованиями принять закон об облегчении растаможивания иностранных автомобилей со сниженными ставками.

Видео начинается с момент, когда митингующие "прижимают" сына Порошенко возле какого-то строения, похожего на гараж во внутреннем дворе жилого дома, слышаться слова "вызовите полиция", "а чего он руки распускает", "а мне все равно кто это", "а зачем убегать", митингующие призывают к месту нахождения депутата Порошенко побольше своих сторонников.

Однако, позже накал страстей снижается. Протестующие заявили, что Порошенко ничего не угрожает, и Алексей Порошенко отвечает им на вопрос, почему не был принят закон, которого требовали протестующие.

Он заявил, что как член комитета по налоговой политике на комитете голосовал за вынесение законопроектов о легализации авто с иностранной регистрацией, однако из-за того, что на повестке дня было много законов, включая ЦИК. Он пообещал что завтра будут заседание. на котором будет рассмотрен закон, который требуют протестующие.

Во время беседы Порошенко-младший внезапно перешел на украинский язык.