Украина Гройсман о повышении тарифов на газ: Не хочу, но надо

2018-07-13 21:00 123

 

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что хочет провести консультации с лидерами парламентских фракций относительно цены на газ, где он планирует обсудить несколько сценариев, на которые правительство может пойти.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

"Я не хочу повышать цены на газ, я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и бедности для украинских граждан. Я буду просить консультации с лидерами фракций по этому вопросу, и буду там просто показывать два, три сценария, на которые мы можем пойти", - сказал Гройсман.

Кабинет министров продолжает переговоры с Международным валютным фондом о цене на природный газ для населения и рассчитывает на компромиссный вариант.

Гройсман напомнил, что уже год правительство ведет дискуссии в отношении формирования цены на газ для населения.

Он пояснил, что газ для промышленности сейчас стоит около 10 тыс грн, тогда как для населения правительство ввело ее ограничение до 7 тыс грн.

"Речь идет о том, чтобы уравнять цену в Украине и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен. И поэтому год мы ведем серьезную дискуссию с МВФ. Мы ищем сейчас правильный подход. Но важно, чтобы украинцы не пострадали от этого. И нужны адекватные компенсаторы для этого", – сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что если Украина не сможет обслуживать свои внешние долги, то страна столкнется с большими экономическими проблемами, которые почувствует каждый украинец.

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