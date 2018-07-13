Политика Сам Сенцов никогда не попросит о помиловании – адвокат

2018-07-13 21:30 69

 

Ольга Динзе подтвердила, что мать Сенцова подала прошение о помиловании

Российский адвокат Ольга Динзе подтвердила, что мать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

"Мне известно о письме матери. Она, действительно, попросила помиловать Олега Сенцова, поскольку ей точно известно, что сам Олег никогда не обратится с подобным заявлением к властям Российской Федерации", – сообщила 13 июля Крым.Реалии Ольга Динзе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.

"Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", – сказал Песков в ответ на вопрос, достаточно ли с точки зрения закона обращения матери Сенцова для его помилования.

Напомним, сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. Несколько дней назад двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что осужденный в России украинский режиссер жив и продолжает голодовку.

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